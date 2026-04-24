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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Migjorn, Espagne

5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,05M
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$967,747
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,04M
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AdriastarAdriastar
Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,08M
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Duplex 3 chambres dans ses Salines, Espagne
Duplex 3 chambres
ses Salines, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 284 m²
Allure of Sant Jordi by TM est situé à Colonia de Sant Jordi, à 300 mètres des plages d'Els …
$1,09M
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Caractéristiques des propriétés en Migjorn, Espagne

Bon marché
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