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Villas avec terrasse à vendre en Mazarron, Espagne

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Magnifique villa avec une vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à pro…
$368,744
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située sur un complex…
$386,029
T.V.A.
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