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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Mazarron, Espagne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville avec terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine comm…
$341,433
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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