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Maisons avec terrasse à vendre en Mazarron, Espagne

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5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Magnifique villa avec une vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à pro…
$368,744
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située sur un complex…
$386,029
T.V.A.
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Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville avec terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine comm…
$341,433
T.V.A.
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Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Superbe maison de ville avec terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine comm…
$299,766
T.V.A.
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Duplex 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Duplex 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Nombre d'étages 1
Jolie maison en duplex au dernier étage avec grande terrasse sur le toit et courts de paddle…
$289,742
T.V.A.
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