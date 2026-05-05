Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Mazarron
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Mazarron, Espagne

;
villas
32
bungalows
11
maisons de ville
5
6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 242 m²
Nombre d'étages 1
Villa spacieuse haut de gamme avec grande terrasse sur le toit et piscine privée sur un terr…
$439,898
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 4 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 279 m²
Nombre d'étages 1
Spacieuse villa brillante avec une grande terrasse sur le toit, un grand jardin et une pisci…
$484,927
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Villa de luxe avec vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à proximité …
$322,651
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Alanya HomeAlanya Home
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située sur un complex…
$386,029
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Nombre d'étages 1
Belle villa avec grande terrasse sur le toit, piscine privée et jardin située à côté d’un te…
$352,149
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Magnifique villa avec une vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à pro…
$368,744
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Melrose VillasMelrose Villas
Realting.com
Aller