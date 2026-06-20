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Maisons avec garage à vendre en Mazarron, Espagne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Ce nouveau complexe résidentiel se compose de 12 maisons de plain-pied situées dans l'urbani…
$329,404
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