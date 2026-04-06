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Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Mazarron, Espagne

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Duplex 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Nombre d'étages 1
Jolie maison en duplex au dernier étage avec grande terrasse sur le toit et courts de paddle…
$289,742
T.V.A.
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Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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