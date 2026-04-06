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Appartements Piscine à vendre en Mazarron, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Appartement 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 1
Superbe appartement au milieu du sol avec une vue imprenable sur le lac, une grande terrasse…
$259,234
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Appartement 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 117 m²
Sol 2
Appartement de luxe au milieu de l’étage avec grande terrasse et courts de paddle-tennis sit…
$226,253
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Appartement 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Appartement moderne au rez-de-chaussée avec grande terrasse, jardin et courts de paddle-tenn…
$251,670
T.V.A.
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