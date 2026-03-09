Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Marbella, Espagne

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Marbella, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Marbella, Espagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 1/1
Superbe appartement simple avec grande terrasse, piscine communautaire, spa et salle de ciné…
$497,542
T.V.A.
