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Location courte durée Maisons en Malaga, Espagne

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1 propriété total trouvé
4 bed villa with cinema room and private pool dans Benalmadena, Espagne
UP UP
4 bed villa with cinema room and private pool
Benalmadena, Espagne
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa individuelle de construction unique de 500m3 à vendre avec piscine et salle de cinéma,…
$636
par nuit
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