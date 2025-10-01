Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Malaga-Costa del Sol, Espagne

Malaga
10
10 propriétés total trouvé
Studio 3 chambres dans Malaga, Espagne
Studio 3 chambres
Malaga, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Spectaculaire maison jumelée dans la région Carlos Haya de Teatinos. Le rez-de-chaussée mesu…
$535,435
Studio 4 chambres dans Malaga, Espagne
Studio 4 chambres
Malaga, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Maison indépendante dans le quartier de Carranque, avec un emplacement privilégié à moins de…
$410,970
Studio 5 chambres dans Malaga, Espagne
Studio 5 chambres
Malaga, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 447 m²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29M
Studio 4 chambres dans Malaga, Espagne
Studio 4 chambres
Malaga, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 214 m²
Découvrez le charme de vivre au cœur de Málaga ! Nous vous présentons cette impressionnante …
$504,906
Studio dans Malaga, Espagne
Studio
Malaga, Espagne
Surface 37 m²
New Development: Prices from € 132,770 to € 132,770. [Beds: 1 - 1] [Baths: 0 - 0] [Built siz…
$132,119
Caractéristiques des propriétés en Malaga-Costa del Sol, Espagne

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
