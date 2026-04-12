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Villas Piscine à vendre en Los Alcazares, Espagne

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Villa raffinée avec piscine privée, terrasse baignée de soleil sur le toit et intérieurs de …
$453,083
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 447 m²
Nombre d'étages 1
Villa contemporaine supérieure avec de vastes espaces de jardin, une piscine privée, un gran…
$883,730
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 409 m²
Villa exclusive avec grande terrasse sur le toit, vue panoramique sur la mer et le golf, sou…
$830,374
T.V.A.
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CoexCoex
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa spacieuse avec grande terrasse, grand jardin et piscine privée, située à pr…
$518,965
T.V.A.
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