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Mountain View Villas à vendre en Los Alcazares, Espagne

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Villa raffinée avec piscine privée, terrasse baignée de soleil sur le toit et intérieurs de …
$453,083
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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