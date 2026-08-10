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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Los Alcazares, Espagne

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Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Sol 2/2
Penthouse magnifique avec une terrasse privée sur le toit, une vue sur la mer impressionnant…
$430,100
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
2, 3 chambres Appartements de golf élégants près de la plage à Los Alcázares Costa Calida Ap…
$479,217
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Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Sol 4/4
Penthouse touristique prêt à accueillir les clés avec terrasse privée sur le toit et vue sur…
$478,349
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
2, 3 chambres Appartements de golf élégants près de la plage à Los Alcázares Costa Calida Ap…
$371,334
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Penthouse 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Penthouse 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Sol 3/3
Fantastique penthouse sur la plage avec piscine communautaire et vue sur le lac dans une com…
$577,318
T.V.A.
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