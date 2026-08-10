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Bord du lac Maisons à vendre en Los Alcazares, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villa brillante avec piscine privée, grande terrasse, jardin, sous-sol et vue imprenable sur…
$648,191
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Villa 3 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 317 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa spacieuse avec grande terrasse, grand jardin et piscine privée, située à pr…
$518,965
T.V.A.
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