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Mountain View Appartements à vendre en Los Alcazares, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Los Alcazares, Espagne
Appartement 2 chambres
Los Alcazares, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Bel appartement au rez-de-chaussée avec piscine communautaire, grande terrasse, espace de ra…
$328,053
T.V.A.
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