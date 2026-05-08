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Mountain View Penthouses à vendre en Villajoyosa, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Penthouse 2 chambres
Villajoyosa, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$376,629
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Penthouse 3 chambres dans Villajoyosa, Espagne
Penthouse 3 chambres
Villajoyosa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 128 m²
Résidence exclusive en front de mer de 2 chambres à Villajoyosa Costa Blanca Villajoyosa est…
$1,75M
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