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Villas Piscine à vendre en La Nucia, Espagne

3 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 512 m²
Nombre d'étages 2
Magnifique villa spacieuse avec terrasse sur le toit, piscine commune, court de paddle-tenni…
$676,158
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 563 m²
Sol 1/1
Villa moderne avec grande terrasse sur le toit, piscine commune, court de tennis et vue impr…
$550,754
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans La Nucia, Espagne
Villa 4 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 379 m²
Superbe villa avec terrasse sur le toit, piscine communautaire, court de paddle-tennis et vu…
$526,617
T.V.A.
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