Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. La Nucia
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en La Nucia, Espagne

penthouses
29
2 BHK
91
3 BHK
54
4 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 4/4
Magnifique penthouse moderne avec vaste terrasse sur le toit, piscine commune et salle de sp…
$608,908
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 1
Appartement moderne au milieu du sol avec grande terrasse, salle de sport, club social situé…
$436,950
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 3 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 3 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 1
Appartement moderne élégant au niveau intermédiaire avec terrasse privée, piscine communauta…
$401,476
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 2
Appartement de prestige avec terrasse, salle de sport, club social situé dans une résidence …
$363,551
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans La Nucia, Espagne
Appartement 2 chambres
La Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 2/3
Charmant appartement en étage intermédiaire avec deux terrasses, piscine commune et salle de…
$443,284
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller