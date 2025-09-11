Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Château

Châteaux à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Château Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Château dans Polop, Espagne
Château
Polop, Espagne
Surface 17 444 m²
Nous vous proposons un terrain de construction de 17 444 mètres carrés dans la ville de Polo…
$370,650
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller