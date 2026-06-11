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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en La Axarquia, Espagne

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Torrox, Espagne
Duplex 2 chambres
Torrox, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 3
Appartements modernes A quelques pas de la plage de Los Llanos, Torrox Los Llanos est un qua…
$579,435
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Caractéristiques des propriétés en La Axarquia, Espagne

avec Vue sur la mer
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