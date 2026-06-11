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Appartements près du club de golf à vendre en La Axarquia, Espagne

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Rincon de la Victoria
49
Velez Malaga
41
Torrox
29
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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Rincon de la Victoria, Espagne
Appartement 2 chambres
Rincon de la Victoria, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2/3
Appartement incroyable avec vue sur la mer, accès au centre de bien-être et piscine panorami…
$406,247
T.V.A.
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Penthouse 3 chambres dans Rincon de la Victoria, Espagne
Penthouse 3 chambres
Rincon de la Victoria, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2
Un penthouse captivant avec une vue sur la mer incroyable, une salle de sport de classe mond…
$560,181
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Rincon de la Victoria, Espagne
Penthouse 2 chambres
Rincon de la Victoria, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2
Penthouse de luxe avec terrasse panoramique privée sur le toit, piscine à dégagement et sall…
$480,762
T.V.A.
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Types de propriétés en La Axarquia

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en La Axarquia, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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