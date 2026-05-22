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Villas avec terrasse à vendre en Icod de los Vinos, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Icod de los Vinos, Espagne
Villa 3 chambres
Icod de los Vinos, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
climatisation, terrasse, terrasse sur le toit, garage, vue sur la montagne
$402,849
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