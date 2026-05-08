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Bord du lac Penthouses à vendre en Guardamar del Segura, Espagne

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3 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Sol 4/4
Appartement de luxe dans un quartier prisé, à proximité de la plage, avec grande terrasse, p…
$363,423
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Fantastique penthouse en duplex avec une grande terrasse sur le toit, une piscine communauta…
$287,492
T.V.A.
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Penthouse 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 5/5
Élégant penthouse offrant de belles vues situé dans un complexe résidentiel moderne doté d’u…
$397,178
T.V.A.
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