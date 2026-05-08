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Penthouses avec garage à vendre en Guardamar del Segura, Espagne

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Penthouse 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 222 m²
Découvrez une nouvelle propriété résidentielle à Guardamar, Alicante, offrant seulement 19 a…
$811,880
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Penthouse 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Découvrez ce nouvel achat dans l'un des endroits les plus privilégiés de la Costa Blanca : à…
$753,048
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Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Fantastique penthouse en duplex avec une grande terrasse sur le toit, une piscine communauta…
$287,492
T.V.A.
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