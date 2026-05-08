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Bord du lac Appartements à vendre en Guardamar del Segura, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 1/4
Magnifique appartement dans un quartier prisé, à proximité de la plage, avec une grande terr…
$301,119
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 4
Appartement moderne de plain-pied dans un quartier résidentiel de prestige, à proximité de l…
$287,492
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 1/2
Appartement moderne en étage intermédiaire avec grande terrasse, piscine commune, espace spa…
$269,640
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AdriastarAdriastar
Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Sol 4/4
Appartement de luxe dans un quartier prisé, à proximité de la plage, avec grande terrasse, p…
$363,423
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Fantastique penthouse en duplex avec une grande terrasse sur le toit, une piscine communauta…
$287,492
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 1/2
Magnifique appartement en étage intermédiaire avec grande terrasse, piscine commune, espace …
$256,943
T.V.A.
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GrekodomGrekodom
Penthouse 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 5/5
Élégant penthouse offrant de belles vues situé dans un complexe résidentiel moderne doté d’u…
$397,178
T.V.A.
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