Propriétées résidentielles à vendre en Guadalteba, Espagne

maisons
6
6 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Ardales, Espagne
Maison 4 chambres
Ardales, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 706 m²
Situé dans le centre même d'Ardales, cette magnifique propriété offre un potentiel énorme, q…
$491,873
Maison 3 chambres dans Cuevas del Becerro, Espagne
Maison 3 chambres
Cuevas del Becerro, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 472 m²
Situé à seulement une heure de l'aéroport de Malaga, à une heure et vingt minutes de Marbell…
$550,429
