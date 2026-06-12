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Villas avec garage à vendre en Granadilla de Abona, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 9 chambres dans Castro, Espagne
Villa 9 chambres
Castro, Espagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 3
Surface 500 m²
jardin, terrasse, garage, piscine privée, vue sur la montagne
$697,964
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