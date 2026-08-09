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Penthouses avec jardin à vendre en Granadilla de Abona, Espagne

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Penthouse 2 chambres dans Granadilla de Abona, Espagne
Penthouse 2 chambres
Granadilla de Abona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
jardin, terrasse, terrasse sur le toit, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne
$397,832
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