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Penthouses à vendre en Gironais, Espagne

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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Gérone, Espagne
Penthouse 3 chambres
Gérone, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Nombre d'étages 5
Apartments Close to the Park in Plaça Ciutat de Figueres in Girona Apartments are located ne…
$565,635
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