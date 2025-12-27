Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Galice
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Galice, Espagne

propriété commerciale
14
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield dans Galice, Espagne
Sale of Mercadona Supermarket – €4.35 million — 6% Yield
Galice, Espagne
Surface 5 422 m²
Vente du supermarché Mercadona – 4,35 millions d'euros — 6% RendementLieu: Espagne, Province…
$5,11M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller