Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuente Alamo
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Fuente Alamo, Espagne

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Penthouse 2 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 2/3
Fantastique penthouse en duplex avec piscine communautaire, grande terrasse sur le toit avec…
$263,743
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Fuente Alamo, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller