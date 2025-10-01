Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuente Alamo de Murcia
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Fuente Alamo de Murcia, Espagne

Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 1
2, 3 chambres Villas modernes avec piscine à Condado de Alhama Murcia Les villas individuell…
$386,491
Villa 2 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 2 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
2, 3 chambres Villas modernes avec piscine à Condado de Alhama Murcia Les villas individuell…
$333,628
