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Villas avec garage à vendre en Fuente Alamo de Murcia, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa avec piscine privée, garage couvert et grande terrasse sur le toit avec vue su…
$411,569
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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