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Penthouses avec terrasse à vendre en Fuente Alamo de Murcia, Espagne

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Penthouse 2 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Penthouse 2 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 2/3
Fantastique penthouse en duplex avec piscine communautaire, grande terrasse sur le toit avec…
$264,401
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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