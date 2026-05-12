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Maisons avec garage à vendre en Fuente Alamo de Murcia, Espagne

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8 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dan…
$351,815
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Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dan…
$351,815
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Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dan…
$330,635
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AdriastarAdriastar
Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Sol 1/1
Maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dans la ville de Fuente Alam…
$351,815
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Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons une maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dan…
$296,513
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Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une maison confortable avec un grand terrain au pied de la montagne dan…
$330,635
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MontbelMontbel
Maison 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Maison 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 205 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une maison confortable au pied de la montagne dans la ville de Fuente A…
$398,880
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Villa 3 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Villa 3 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Nombre d'étages 1
Superbe villa avec piscine privée, garage couvert et grande terrasse sur le toit avec vue su…
$411,569
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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