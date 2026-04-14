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Appartements Piscine à vendre en Fuente Alamo de Murcia, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Appartement 2 chambres
Fuente Alamo de Murcia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Sol 1
Incroyable appartement au milieu du sol avec piscine communautaire, grande terrasse et grand…
$224,531
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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