Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Campello
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Jardin

Penthouses avec jardin à vendre en el Campello, Espagne

Attique Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Estepona, Espagne
Appartement 1 chambre
Estepona, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Appartements exclusifs contemporains au coeur d'Estepona Estepona est une charmante ville su…
$642,116
Laisser une demande
Appartement dans Mutxamel, Espagne
Appartement
Mutxamel, Espagne
Surface 116 m²
Découvrez la fusion harmonieuse de l'élégance et de la modernité à Bonalba Green, l'endroit …
$369,934
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Appartement 2 chambres dans Benalmadena, Espagne
Appartement 2 chambres
Benalmadena, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nouveau développement : Prix de 455 000 € à 745 000 €. [Chambres: 2] [Salles de bains : 2] […
$532,487
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Alhaurin el Grande, Espagne
Appartement 1 chambre
Alhaurin el Grande, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Charmant appartement d'angle de près de 51m2, situé dans une rue calme dans le centre d'Alha…
$156,884
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Estepona, Espagne
Appartement 2 chambres
Estepona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Nouveau développement : Prix de 599 000 € à 1 180 000 €. [Chambres : 2 - 3] [Salles de bains…
$701,010
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Estepona, Espagne
Appartement 2 chambres
Estepona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
Nouveau développement : Prix de 625 000 € à 1 425 000 €. [Chambres : 2 - 3] [Salles de bains…
$731,438
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 3 chambres dans San Pedro Alcantara, Espagne
Appartement 3 chambres
San Pedro Alcantara, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
Nouveau développement : Prix de 1 130 000 € à 1 600 000 €. [Chambres : 3-4] [Salles de bains…
$1,32M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Estepona, Espagne
Appartement 2 chambres
Estepona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nouveau développement: Prix de 625 000 € à 925 000 €. [Chambres : 2 - 3] [Salles de bains : …
$731,438
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Estepona, Espagne
Appartement 1 chambre
Estepona, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 108 m²
Nouveau développement : Prix de 395 000 à 795 000 €. [Chambres : 1 - 3] [Salles de bains : 1…
$462,269
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans La Linea de la Concepcion, Espagne
Appartement 2 chambres
La Linea de la Concepcion, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Nouveau développement : Prix de 697 000 € à 697 000 €. [Chambres: 2] [Salles de bains : 2] […
$815,699
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Manilva, Espagne
Appartement 2 chambres
Manilva, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Appartement touristique à vendre dans le complexe PierVacanz – Manilva (Málaga)Pour usage to…
$173,153
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison de ville 3 chambres dans Benahavis, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Benahavis, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 164 m²
Découvrir Maison Vue, une maison de ville de luxe entièrement rénovée à vendre en 2024, situ…
$2,05M
Laisser une demande
Realting.com
Aller