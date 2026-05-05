Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Campello
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en el Campello, Espagne

;
penthouses
7
2 BHK
16
3 BHK
28
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans el Campello, Espagne
Appartement 3 chambres
el Campello, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/5
Fantastique appartement au rez-de-chaussée avec piscine communautaire, grande terrasse et vu…
$367,552
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller