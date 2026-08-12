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Loyer mensuel de villas en Vega Baja del Segura, Espagne

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1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Rojales, Espagne
villa de 3 chambres
Rojales, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
La villa se distribue sur deux étages, avec une surface totale construite de 112m2. Le rez-d…
$2,191
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Vega Baja del Segura, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
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