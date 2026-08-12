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Entreprise à vendre en Vega Baja del Segura, Espagne

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propriété commerciale
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Entreprise établie 110 m² dans Torrevieja, Espagne
Entreprise établie 110 m²
Torrevieja, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Spacieux local commercial en plein centre de Torrevieja, avec 1 salle de bain, prêt pour tou…
$182,250
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