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Villas avec garage à vendre en Dolores, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Dolores, Espagne
Villa 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
Belle villa moderne avec terrasse, piscine privée et place de parking nichée dans la ville e…
$412,731
T.V.A.
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