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Maisons de ville avec garage à vendre en Dolores, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Sol 45/2
Nous présentons une nouvelle maison de ville moderne dans la ville de Dolores. La maison de …
$314,162
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Maison de ville 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 129 m²
Nombre d'étages 2
Nous présentons une nouvelle maison de ville moderne dans la ville de Dolores. La maison de …
$340,048
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