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Maisons Piscine à vendre en Dolores, Espagne

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3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Dolores, Espagne
Villa 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 136 m²
Villa charmante et élégante conçue sur deux niveaux, avec piscine privée, salon extérieur ra…
$531,246
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 3 chambres dans Dolores, Espagne
Villa 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 128 m²
Villa captivante offrant une piscine privée, de larges terrasses et un cadre paisible situé …
$499,899
T.V.A.
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Maison 3 chambres dans Dolores, Espagne
Maison 3 chambres
Dolores, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
Magnifique villa haut de gamme avec piscine privée, vastes terrasses, intimité et confort, c…
$449,616
T.V.A.
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