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Maisons de ville avec garage à vendre en Denia, Espagne

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Maison de ville 3 chambres dans Denia, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Denia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de style moderne dans un complexe fermé unique d'un développeur à Dénia. C'e…
$510,661
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Maison de ville 2 chambres dans Denia, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Denia, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 93 m²
Nombre d'étages 2
Nous présentons une maison de ville dans un style moderne, situé dans un complexe unique fer…
$458,889
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