  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Costa del Sol
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Costa del Sol, Espagne

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Fuengirola, Espagne
Appartement 3 chambres
Fuengirola, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 3
Appartement de location à long terme avec piscine et vue sur la mer à Higuerón Fuengirola Si…
$4,058
par mois
