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avec jardin Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Costa del Sol, Espagne

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Estepona, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Estepona, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 257 m²
Sol 1/2
Appartement accueillant au niveau intermédiaire avec grande terrasse, piscine, salle de spor…
$655,236
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Costa del Sol, Espagne

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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