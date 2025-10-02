Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Castille-et-León
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Castille-et-León, Espagne

Salamanque
3
Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Madronal, Espagne
Penthouse 3 chambres
Madronal, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Modern and luminous 3 bedrooms penthouse in El MadroñalLocated in a luxurious and unique res…
$5,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Penthouse 3 chambres dans Madronal, Espagne
Penthouse 3 chambres
Madronal, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Modern and luminous 3 bedrooms penthouse in El MadroñalLocated in a luxurious and unique res…
$5,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Castille-et-León, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller