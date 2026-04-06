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Villas Piscine à vendre en Caravaca de la Cruz, Espagne

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Caravaca de la Cruz, Espagne
Villa 3 chambres
Caravaca de la Cruz, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Villa emblématique au design rustique et traditionnel, piscine privée et cour excédentaire s…
$331,069
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 chambres dans Caravaca de la Cruz, Espagne
Villa 3 chambres
Caravaca de la Cruz, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Immense villa magnifique avec terrasse, piscine privée et jardin entouré par la nature Da…
$401,591
T.V.A.
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