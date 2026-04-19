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Maisons de ville Piscine à vendre en Calp, Espagne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Calp, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Calp, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 188 m²
Nombre d'étages 3
Magnifique maison de ville avec terrasse privative sur le toit, garage, piscine commune et t…
$826,415
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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